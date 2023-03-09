إطلاق نار في قلب تل أبيب

أفادت مصادر عبرية، مساء الخميس، بإصابة 3 مستوطنين في عملية إطلاق نار في شارع "ديزنغوف" بـ "تل أبيب".

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن حالة المصابين بعملية إطلاق النار حرجة وخطيرة ومتوسطة. كما زعمت المصادر استشهاد منفذ عملية إطلاق النار، فيما تناقلت وسائل أخرى أن منفذا آخر لا زال حراً.

وجرت عملية إطلاق النار في مكان واحد في شارع "ديزنغوف" في "تل أبيب"، حيث استخدم المنفذ مسدساً.

وتأتي عملية إطلاق النار في "تل أبيب" بعد ساعات من اغتيال قوات الاحتلال ثلاثة مقاومين فلسطينيين في بلدة جبع، بإطلاق النار على مركبتهم، وهم: سفيان عدنان إسماعيل فاخوري (26 عاماً)، ونايف أحمد يوسف ملايشة (25 عاماً)، وأحمد محمد ذيب فشافشة (22 عاماً).

وشارع ديزنغوف هو أحد الشوارع الرئيسية في "تل أبيب" وتنتشر على جنباته عشرات المطاعم والحانات والمحلات التجارية.