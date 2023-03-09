تبليغ عبر ميسنجر يؤدي إلى توقيف صاحب حافلة

أفادت الصفحة الرسمية للدرك الوطني على فايسبوك، أنه اثر تقديم بلاغ من طرف أحد المسافرين الذي كان على متن حافلة عبر رسالة في ميسنجر الصفحة، تم توقيف صاحب الحافلة بسبب ارتكابه عدة مخالفات.

وجاء في منشور الدرك الوطني "على اثر تبليغ احد ركاب حافلة لنقل المسافرين عبر صفحة "طريقي" (ميسنجر الصفحة)، وبعد التنسيق مع وحداتنا العاملة في الميدان تم توقيف الحافلة على مستوى بلدية القنطرةب ولاية بسكرة من طرف أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالقنطرة".

وأضاف نفس المدصر أنه تم تسجيل عدة مخالفات ضد سائق الحافلة :

- عدم تقديم المركبة للمراقبة التقنية .

- تغيير المسلك بدون رخصة

- الزيادة في عدد الركاب

- إنعدام تعليق الشارات الخاصة بالمستخدمين

- عدم ترقيم المقاعد

- عدم توزيع التذاكير على الركاب

- صعود ونزول مسافرين في نقاط غير مرخص بها

- علبة الإسعافات غير مجهزة.

كما سيتم الوضع في المحشر للحافلة.

في هذا الصدد نتوجه بالشكر الجزيل إلى المواطن الذي قام بالتبليغ، والذي يعتبر سلوك حضاري نثمنّه ونشجعه من أجل تحقيق السلامة على الطرقات. "