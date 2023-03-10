بيان هام بخصوص تذاكر كوفيد 19

اتخذت الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين Algérie Ferries، إجراءات معالجة تذاكر المسافرين كوفيد 19.

وأكدت الشركة في بيان لها أن المسافرين الذين لم تتم معالجة تذاكر كوفيد19 بعد أن موعد معالجتها ممتد إلى غاية 31/05/2023. وبالنسبة لأي شكوى، دعت شركة Algérie Ferries الركاب المعنيين، لإرسال شكاويهم إلى عنوان البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

وأضافت الشركة أنه يجب على المعنيين إرفاق شكاويهم بالمستندات التالية:

1-نسخة من التذكرة (قسيمة الذهاب و / أو العودة)

2-نسخة طبق الأصل من الصفحة الأولى لجواز سفر المسافر الرئيسي.

3-نسخة من كشف الحساب المصرفي (RIB) .