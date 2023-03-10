هذا هو موعد أول أيام رمضان بالجزائر



توقع مركز الفلك الدولي، أن تكون غرة شهر رمضان 2023 في أغلب الدول العربية والإسلامية يوم الخميس 23 مارس.

وأوضح المركز في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، أن الدول التي ستتحرى الهلال يوم الثلاثاء 21 مارس، سيتعذر عليها رؤيته بسبب غروب القمر قبل الشمس ولحدوث الاقتران بعد الغروب، وبالتالي ستكمل هذه الدول عدة شهر شعبان، ليكون يوم الخميس 23 مارس غرة شهر رمضان.

وجاء في منشور للمركز على تويتر "باعتماد رؤية الهلال، الخميس 23 مارس 2023م أول أيام شهر رمضان المبارك. بعض الدول ستتحرى الهلال يوم الثلاثاء 21 مارس، والرؤية يومها مستحيلة. في حين ستتحرى العديد من الدول الهلال يوم الأربعاء 22 مارس، والرؤية يومها ممكنة".

فبالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الأربعاء 22 مارس، ومن بينها الجزائر فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم ممكنة إما بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب.

وعليه من المتوقع أن تعلن غالبية هذه الدول رؤية الهلال ليكون يوم الخميس 23 مارس غرة شهر رمضان 2023 .