توقيف تجار بتهمة المضاربة بطولقة



تمكن أمـن دائـرة طولقة من حجز 1350 لتر من زيـت المائـدة و590 كلغ من مادة السميد كانت موجهة للمضاربة غير المشروعة. وإثر معلومة وردت إلى قوات الشرطة بأمن دائرة طولقة مفادها أن صاحب محل تجاري يقوم بتخزين مادة زيت المائدة المدعم، على الفور باشرت المصلحة التحقيق في القضية من خلال البحث والتحري اتضح أن هناك مستودعين غير مرخصين يستغلان للتخزين وغير مصرح به (مرأب بجوار المحل، مرأب الآخر بمسكنه الخاص ) وبمعاينة المحل لم تكن هناك مادة الزيت معروضة للزبائن، بالتنسيق مع النيابة المحلية واستصدار إذن بالتفتيش تم العثور داخل المرأبين على كمية إجمالية قدرت بـ: 1350 لتر من مختلف الأحجام (01 ليتر، 02 لتر و 05 لتر) لينجز للمعنيين ملف جزائي بموضوع: المضاربة غير المشروعة في مادة زيت المائدة المدعم، بموجبه تم تقديم المشتبه فيهما امام العدالة أين صدر ضدهما أمر إيداع. في نفس السياق تمكنت ذات المصلحة من حجز 59 كيس من مادة السميد (حجم 10 كلغ) بوزن إجمالي قدر بــ: 590 كلغ عن جرم المضاربة غير المشروعة في مادة السميد المدعم، وبتقديم المشتبه فيه أمام العدالة صدر ضده أمر إيداع.