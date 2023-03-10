تيبازة: الإطاحة بشبكة اجرامية منظمة عابرة للحدود

تمكنت مصالح أمن ولاية تيبازة ممثلة في فرقة البحث والتدخل من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود مكونة من 07 أشخاص مختصة في ترويج المؤثرات العقلية، وحجزت لديها أزيد من 15 ألف مبسولة بريغابلين.

أفادت اليوم مصالح أمن ولاية تيبازة أن العملية جاءت بعد تحصل الفرق العملياتية على معلومات تفيد بنشاط مشبوه لأفراد هاته الشبكة، وعليه تم رصد خطة أمنية مكنت من توقيف المشتبه فيهم في حالة تلبس، وضبط وحجز كمية من المؤثرات العقلية مقدرة بـ 15220 كبسولة من نوع بريقابالين، مبلغ مالي يقدر بـأكثر من 137 مليون سنتيم من عائدات الترويج ومركبتين سياحيتين تستعملان في عملية نقل وتنقل أفراد هاته الشبكة، كما تم حجز أربع إشارات ضوئية بحرية (سينيال) 08 هواتف نقالة.

على أثر ذلك تم إنجاز ملف قضائي ضد الموقوفين عن قضية جناية حيازة المؤثرات العقلية بصفة غير مشروعة، بيعها وعرضها للبيع والإتجار بها وتخزينها، السمسرة فيها، نقلها وتوزيعها والمشاركة في الأعمال التحضيرية المتعلقة بها، تسيير وتنظيم نشاطاتها في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية مع حمل أسلحة بيضاء محظورة من الصنف الخامس بدون مبرر شرعي، وسيتم تقديمهم أمام النيابة المختصة.