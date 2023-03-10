ميلة: توقيف ثلاثة مسبوقين قضائيا في شلغوم العيد

تمكنت عناصر فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية ميلة، من توقيف ثلاثة أشخاص مسبوقين قضائيا و حجز 03 صفائح من المخدرات ( كيف معالج ) بحي جامع لخضر بشلغوم العيد.

العملية جاءت بناء على معلومات مفادها قيام أحد الأشخاص المسبوقين قضائيا بترويج المخدرات على مستوى حي جامع لخضر بشلغوم العيد وأنه بصدد عقد صفقة بيع مخدرات، على إثر ذلك تدخلت فرقة مكافحة المخدرات لأمن دائرة شلغوم العيد و قامت بتوقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 23 سنة رفقة شريكه البالغ من العمر 26سنة، متلبسين بعقد صفقة بيع مخدرات للمشتبه فيه الثالث البالغ من العمر 23 سنة، بينما كانا على متن دراجة نارية بأحد أحياء جامع لخضر ( بوقرانة ) ببلدية شلغوم العيد، حيث عثر بحوزتهم على كيس بلاستيكي يحتوي على 03 صفائح من المخدرات قدر وزنها الإجمالي بـ: 278.16 غ، بالإضافة إلى قاطع ورق يستعمل في تقطيع و تهيئة المخدرات، ليتم تحويلهم للمصلحة و فتح تحقيق في القضية.

بعد استكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة بشلغوم العيد.