بورصة أسعار الخضر والفواكه في السماء بالبليدة

لم يتبق على حلول شهر الرحمة و البركة إلا أسبوعان فقط ، و رغم ذلك لم تنزل أسعار الخضروات بالخصوص و الفاكهة ، إلى المستويات التي تسمح للمواطن المتوسط و الذي بات في قائمة الأنواع السائرة نحو الانقراض و الزوال ، حتى لا نقول البسيط المعدوم، أن يقتنيها و يجعلها ضمن قائمة المشتريات في يومياته ، خاصة الأساسية منها و كثيرة الطلب على موائد المواطنين طول أيام العام ، مثل البطاطا و الطماطم و البصل ، و التي أسعارها لا تزال في منحى تصاعدي يومي ، جعل " تجارا " و ليس مستهليكن فقط ، يمتنعون عن عرضها و شرائها لأسعارها الخيالية المرتفعة .

وتسقفت أسعار البصل ، و التي أصبحت حديث الجميع ، و المتغير في سوقي الجملة لبيع الخضروات و الفاكهة ، بدائرتي بوقرة و بوفاريك ، نهاية الأسبوع ، بين 120 و 130 دينارا ، و البصل الطويل أو كما يلقب محليا بـ " الرقبي و الشلوط " بـ 65 و 70 دينارا للكيلو الواحد ، أما سعر سيدة المائدة البطاطا فتراوح سعرها بين 55 و 65 دينارا ، و و الطماطم ظلت أيضا بورصتها مرتفعة و لم تنخفض عن الـ 130 إلى 140 دينارا، و بسوق التجزئة لامست الـ 160 دينارا ، أما الكوسة أو الغورجيت فسعرها تسقف بين 110 و 130 دينارا ، و هي خضار كثير الطلب في رمضان ، لاستعماله في طبق الشوربة و أطباق أساسية أخرى ،مثل ما يعرف محليا بـ " الدولمة " ، و الأمر لم يختلف في مادة الخس ، فسعرها تراوح بين الـ 120 و 150 دينارا للكيلوغرام الواحد .

وعن أسعار البزلاء أو الجلبانة كما تعرف محليا ، فسعرها تباين بين الـ 250 و 270 دينارا ، و الفصولياء الخضراء فالحديث عنها " نار " ما بال المستهلك الزبون أن يقتنيها ، لأن سعرها وصل سقف الـ 500 دينار للكيلوغرام ، و عن سعر الليمون و الذي يتحول في البليدة و مدنها الصغيرة و أحيائها ، الى مادة اساسية ، لاستهلاكه خاصة في تحضير عصير " الشربات ، فلم ينزل عن الـ 250 دينار ، و هو ما يرهن هذا النوع من الخضروات ، و سينعكس على أسعار " العصير " حتما .

و عن بورصة أسعار الفاكهة ، فهي أيضا عرفت تعليقات واسعة بين تجار الجملة ، والتي في بعض الأحيان ظلت مربعاتهم بهذين السوقين شبه فارغة ، لعزوف التجار الصغار عن التبضع ، بسبب غلائها ، و جاءت في ترتيب أول أسعار أصناف البرتقال غير معقولة هذه السنة ، لأسباب مناخية موضوعية ، حيث تراوح سعرها ،نهاية الأسبوع، بين 180 و 250 دينارا ، و الغريب أن سعر البرتقال الموجه للعصير لم ينخفض عن الـ 120 و 150 دينارا للكيلو الواحد ، أما بقية الفاكهة مثل التفاح و الموز و الفراولة ، فهي كما علق احد التجار " لمن استطاع " .

و عن أسعار التمر ، الفاكهة و المادة الأولى على موائد الصائمين ، فسعرها بدا مقبولا نوعا ما ، و تم عرضها بين الـ 200 إلى 650 دينار ، حسب النخب و النوعية ، أما أسعار " الفريك " أهم عنصر في تحضير الشوربة فسعرها تباين بين الـ 400 و 500 دينار .

و أن استمرت أسعار أسواق الجملة على هذا المنحى ، فإن المواطن في البليدة على غرار ولايات الوطن ، سيفضل طهو " الفول " و ربما أطباق للبطاطا ، لأسعارهما المنخفضة نوعا ما ، و المتباينة بين 55 و70 دينارا و الاكتفاء بحبات من التمر و الماء .