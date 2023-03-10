غليزان:توقيف شبكة إجرامية تروج المهلوسات

تمكنت فرقة البحث، والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية متكونة من 03 أشخاص مختصة في نقل، وترويج المؤثرات العقلية لدواء البريقابالين، وذلك بناء على الاستغلال الجيد للمعلومات التي تفيد بوجود شخصين مشتبه فيهما يحوزان على كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة، وهما بصدد ترويجها على مستوى أحد الأحياء الشعبية، وبالتنسيق مع النيابة المحلية تمكنت ذات الفرقة من توقيفهما وضبط بحوزتهما على 495 كبسولة من نوع (بريقابالين) كان مخبأة بإحكام داخل خزان وقود المركبة. وقد مكنت التحقيقات من تحديد هوية، و توقيف شركيهما في العملية و الذي ينحدر من إحدى الولايات الجنوبية. وبعد استكمال ملف الإجراءات الجزائية للقضية تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان.