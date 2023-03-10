غليزان: توقيف مروجي السموم محل بحث من قبل العدالة

تمكنت كل من مصالح الأمن الحضري السابع، والأمن الحضري الخارجي لمديونة في غليزان، وفي عمليتين منفصلتين من توقيف شخصين محل أوامر بالقبض ضبط بحوزتهما مخدرات، وأقراص مهلوسة كانا بصدد ترويجها. فعلى إثر معلومات وردت إلى مصالح الأمن الحضري السابع تفيد بوجود شخص مطلوب لدى العدالة بموجب 03 أوامر بالقبض يقوم بترويج المؤثرات العقلية على مستوى أحد أحياء مدينة غليزان، وبعد عملية الترصد، وبالتنسيق مع النيابة المحلية تم توقيفه وتفتيش مسكنه أين تم ضبط 85 قرصا مهلوسا، وقارورتين من المشروبات الكحولية، ومبلغ مالي قدره 12540 دج من عائدات الترويج. كما تمكنت مصالح الأمن الحضري الخارجي مديونة بأمن دائرة سيدي أمحمد بن علي من توقيف شخص محل أمر بالقبض ضبط بحوزته على كمية من المخدرات كان بصدد ترويجها. ومطلوب لدى العدالة بموجب أمر بالقبض يقوم بترويج المخدرات على مستوى مدينة مديونة، وبعد تفتيش مسكنه تم ضبط كمية من المخدرات مبلغ مالي يقارب 5 ملاين سنتيم من عائدات الترويج. وبعد استكمال ملف الإجراءات الجزائية للقضية تم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.