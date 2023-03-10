ظاهرة الوخز بالإبر تتوسع لإشاعات وأوهام بين التلاميذ بالبليدة

تناولت نهاية الأسبوع بالبليدة، صفحات افتراضية الكترونية، و تداول مواطنون، أخبارا عن وقوع و تسجيل ضحايا جدد لظاهرة " الوخز بالإبر "، ترجمت في توجيه أصحاب تلك الصفحات، و ما روج على مسامع مواطنين ، تنبيهات و تحذيرات ، خاصة بعد رواج تسجيل حادثتين جديدتين ، بقلب مدينة العفرون ، عند محيط مدرسة ابتدائية ، و بحي شعبي وسط مدينة البليدة أيضا ، و المصيبة أن بعضا من التلاميذ ، راحوا يعترفون بتعرضهم للفعل الإجرامي ، ليتضح بأنهم توهموا ذلك فقط .

يحدث كل هذا ، بعد تأكيد نيابة محكمة بوفاريك بحر الأسبوع الماضي ، تلقي المصالح الأمنية و القضائية ، شكوى أولى في الشبلي و ثانية ببوفاريك ، حول تعرض تلميذتين في الثامنة من عمرهما ، إلى اعتداء من متجلببة منقبة ، بوخز يدي كليهما و كيف واحدة من الضحايا ، ليتوسع الأمر إلى العفرون ، بخروج صفحات افتراضية بتحذير للأولياء، و الحيطة بعد رواج تعرض تلميذة بمدرسة ابتدائية بمدخل المدينة ، إلى اعتداء أيضا ، و الأمر كذلك تم تداوله بقلب مدينة البليدة ، بحي 19 جوان ، و رواج كلام عن تعرض تلميذة أيضا إلى الفعل نفسه ، بل أكر من ذلك أن بعض المدارس ، عرفت اعترافات بعض التلاميذ إلى تعرضهم لعملية " الوخز " ، ليتضح بأنهم افتعلوا ذلك ، ربما خوفا و رعبا لمواقف و شكوك راودتهم فقط .

و حاولت " الخبر" الحصول على توضيحات من إدارة التربية و المتحدث باسم الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ ، وتأكيد لما وقع ، إلا أن الجواب جاء نافيا ، و أنهما رسميا لم ترد أي شكوى إلى غاية نهاية الأسبوع ، ما عدا ما ورد في بيان نيابة محكمة بوفاريك ، و في جميع الأحوال قال مصطفى بن قاسي ، بأنهم يطلبون من الأولياء الحذر ، و مرافقة التلاميذ في سنواتهم الدراسية الأولى ، و نصحهم بعدم الكلام و التجاوب مع أي شخص غريب ، ليضيف بأن الأمر غير طبيعي و يسجل في فترة حساسة من توقيت التمدرس ،والذي يصادف فترة امتحانات ، و هو ما سينعكس على التركيز خلال الأجوبة .