شرطة العاصمة توجه نداء للجمهور

نشرت مصالح أمن ولاية الجزائر، اليوم الجمعة، صورة شخصين مشتبه فيهما في قضية نصب واحتيال.

وأوضح بيان شرطة الجزائر العاصمة عبر صفحته الرسمية على "الفايسبوك"، اليوم الجمعة، أنه "طبقا لنص المادة 17 مت قانون الإجراءات الجزائية، تنهي مصالح أمن ولاية الجزائر إلى علم كافة المواطنين أن الشخصين الظاهرين في الصورتين، المدعو 'ك.س' و"ب" مشتبه فيهما في قضية نصب على الجمهور وانتحال صفة حددتها السلطة العمومية".

وفي هذا الصدد، وجهت مصالح أمن ولاية الجزائر، نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية للسالفي الذكر. سواء التقى بهما شخصيا أو تعامل معهما، أو له معلومات بصفته شاهد. التوجه إلى مقر المقاطعة الإدارية سيدي امحمد بالجزائر العاصمة أو إلى أقرب مقر للشرطة عبر التراب الوطني، لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.