فوز مهم لـ"الزرقا" وتعثر جديد لمولودية البيض

حقق أمل الأربعاء، اليوم الجمعة، فوزا مهما على حساب شبيبة الساورة، فيما اقتنص اتحاد بسكرة تعادلا ثمينا من تنقله إلى البيض لمواجهة المولودية المحلية في افتتاح الجولة 19 من الرابطة المحترفة الأولى.

وتجاوزت "الزرقا" منافس صعب يلعب الأدوار الأولى في البطولة الوطنية بهدفين دون مقابل سجلهما اللاعب كاسيلي في الدقيقتين 7 و73، على أرضية ميدان ملعب اسماعيل مخلوف بالأربعاء.

وبهذا يعود أمل الأربعاء إلى سكة الانتصارات بعد الهزيمة الماضية ضد مولودية الجزائر ويرفع رصيده على النقطة 25 في المركز السابع، فيما يفشل نسور الجنوب في تحقيق الفوز للمقابلة الثانية على التوالي حيث يتجدم رصيدهم عند النقطة 29 في المركز الخامس.

في مقابلة أخرى، ضيع فرسان الهضاب فوزا في المتناول واكتفوا بالتعادل أمام أبناء الزيبان بهدف في كل شبكة على أرضية المركب الرياضي الرائد زكريا المجدوب بالبيض.

وتقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 45+1 عن طريق بن زيد مروان بعد مجهود رائع من مهدي حيتالة، قبل أن يعدل الضيوف في الوقت القاتل (90 د) عن طريق ضربة جزاء نفذها محمد أمين عبيد.

وتعتبر هذه النتيجة سلبية للصاعد الجديد أمام منافس مباشر في صراع الهروب من منطقة الخطر، بالإضافة إلى أنه التعثر الثاني على التوالي بالبيض بعد التعادل السلبي ضد اتحاد العاصمة الأسبوع الماضي.

بهذا يتقاسم الناديان المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة.