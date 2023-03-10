ولد علي يسرح لاعبي شبيبة القبائل

التحق لاعبا شبيبة القبائل، فارس نشاط وكسيلة بوعالية، بفريقهما، بعد قبول مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 23 سنة، نورالدين ولد علي، تسريحهما من أجل تدعيم صفوف الشبيبة التي تستعد للمقابلة الهامة التي تنتظرها يوم غد السبت أمام فيتا كلوب الأنغولي بملعب 5 جويلية، لحساب الجولة الرابعة (المجموعة الأولى) من دور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا، حسب ما أفاد به اليوم الجمعة بيان الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

وأوضح بيان الهيئة الفدرالية، أن "تربص المنتخب الوطني بسيدي موسى تحسبا لمواجهة منتخب غانا ضمن تصفيات الدور الأخير المؤهلة لكأس إفريقيا 2023، يكتسي أهمية كبيرة، لكن منافسات الأندية الجزائرية لها هي الأخرى أهميتها البالغة، الأمر الذي جعل الناخب الوطني ولد علي يتخذ قرار تسريح المدافع نشاط ومتوسط الميدان بوعالية للالتحاق بفريقهما شبيبة القبائل الذي لا يزال في سباق المنافسة الإفريقية".

وكان المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة، قد شرع يوم الخميس المنصرم في تربص تحضيري بمدينة عنابة من 9 إلى 13 مارس، استعدادا للمواجهة المزدوجة مع غانا شهر مارس الجاري، لحساب الدور الثالث والأخير من تصفيات كأس إفريقيا للأمم-2023 .

وتجرى مقابلة الذهاب التي تجمع المنتخب الوطني بنظيره الغاني, يوم الجمعة 24 مارس الجاري بملعب 19 ماي 1956 بعنابة على، فيما تقام مباراة العودة يوم الثلاثاء 28 من نفس الشهر بكوماسي الغانية.