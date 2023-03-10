الرابطة الثانية: جمعية الخروب تنفرد مجددا بالصدارة

انفردت جمعية الخروب مجددا بصدارة الرابطة المحترفة الثانية (مجموعة وسط-شرق) بعد فوز صعب على حساب اتحاد عنابة بهدفين مقابل هدف، في إطار الجولة الـ21.

واستغلت الجمعية سقوط الشريك السابق في الصدارة نادي التلاغمة في سور الغزلان أمام الوفاق المحلي بنتيجة هدف مقابل صفر.

من جهته، ارتقى اتحاد سوف لوصافة الترتيب برصيد 39 نقطة بعد تجاوزه شباب برج منايل بهدفين دوم مقابل.

النتائج:

جمعية الخروب - اتحاد عنابة 2-1

شبيبة سكيكدة - مولودية العلمة 0-3

اتحاد الشاوية - اتحاد ورقلة 1-1

جمعية عين مليلة - شباب باتنة 0-1

اتحاد سوف - شباب برج منايل 2-0

حمراء عنابة - مولودية قسنطينة 0-0

وفاق سور الغزلان - نجم التلاغمة 1-0

اتحاد خميس الخشنة - اتحاد الحراش 3-2

الترتيب نقاط لعب

1. جمعية الخروب 40 21

2. اتحاد سوف 39 21

3. نجم التلاغمة 37 21

4. مولودية قسنطينة 35 21

--. وفاق سور الغزلان 35 21

6. اتحاد عنابة 31 21

7. شباب باتنة 28 21

8. مولودية العلمة 27 21

9. شباب برج منايل 25 21

--. اتحاد الحراش 25 21

--. جمعية عين مليلة 25 21

--. اتحاد ورقلة 25 21

--. اتحاد خميس الخشنة 25 21

14. اتحاد الشاوية 24 21

15. شبيبة سكيكدة 12 21

--. حمراء عنابة 12 21.