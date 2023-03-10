عرقاب يعقد لقاءات ثنائية مع كبرى الشركات الأمريكية

عقد وزير الطاقة والمناجم لقاءات ثنائية مع كبرى الشركات الأمريكية في المجال الطاقوي على هامش أشغال الطبعة 41 من مؤتمر الطاقة الدولي "سيراويك" التي انعقدت من 5 الى 10 مارس الجاري بمدينة هوستن الأمريكية، حسب ما أفادت به الوزارة اليوم الجمعة في بيان لها.

وجاء في البيان، أن عرقاب التقى أمس الخميس مع كل من السادة ستيف هومت وجو بيلنغ، مسؤولي الشركة الأمريكية "شارت إنيرجي"( Chart Energy)، المتخصصة في تطوير وإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال و البنى التحتية المرافقة.

وخلال هذا اللقاء، بحث الجانبان فرص الاستثمار والشراكة في مجال التقنيات والتكنولوجيات الحديثة البتروكيماوية والمتعلقة بمصافي الغاز الطبيعي المسال وتطوير القدرات.

كما تمحور اللقاء حول آخر التقنيات في مجال التحول الطاقوي و خفض البصمة الكربونية.

وفي هذا الإطار، أفاد البيان انه "ستعقد لقاءات عمل بين خبراء سوناطراك و"شارت انجي" في مجال الحلول التكنولوجية الجديدة البيتروكيميائية وإعادة تأهيل مصافي الغاز الطبيعي و الغاز الطبيعي المسال.

كما كان للوزير والوفد المرافق له، لقاء مع كراغ دامون، المدير التنفيذي لمخبر توغبوماشينري (Turbomachinery Laboratory) المتخصصة في البحث والتكوين و تطوير الخبرات في المجال الطاقوي.

"وتركزت المحادثات بين الجانبين على دراسة إمكانيات وضع برنامج تكويني لفائدة إطارات سوناطراك و سونالغاز في مجال الصناعة البترولية و في مجال التحول الطاقوي وكذا التعاون و تبادل الخبرات مع مراكز البحث الجزائرية على غرار مراكز البحث التابعة سوناطراك و سونلغاز"، يضيف البيان.