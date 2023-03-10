حادث تيكجدة كاد يتكرر بالمسيلة

أصيب 9 أشخاص بجروح إثر اصطدام بين حافلة صغيرة كانت في رحلة سياحية من سطيف باتجاه سطيل (الوادي) وسيارة سياحية، بالطريق الوطني رقم 28 في المكان المسمى واضح ببلدية مقرة في ولاية المسيلة.

ووفق بيان مصالح الحماية المدنية فإن حادث المرور وقع في تمام الساعة 17 و4 دقائق، وتتراوح أعمار المصابين بين 11 و29 سنة، لهم رضوض وفي حالة صدمة، أسعفوا ونقلوا إلى مستشفى مڨرة.

وكادت الحصيلة أن تكون أسوأ لولا لطف الله حيث كادت الحافلة أن تسقط في منحدر وبقيت عالقة بشكل مائل على حافة الطريق، حسب الصور التي نشرتها مصالح الحماية المدنية.

وتعيد هذه الحادثة إلى الأذهان حادثة مشابهة بتيكجدة الشهر الماضي، بعدما تحولت رحلة سياحية إلى مأساة إثر سقوط حافلة في منحدر بعمق 150 متر ما تسبب في وفاة 10 أشخاص وإصابة 35 آخرين.