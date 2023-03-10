تيبازة: القبض على قاتلي شاب والتنكيل بجثته

تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بتيبازة من حل لغز جريمة قتل شاب والتنكيل بجثته عن طريق تقطيعها وحرقها، كما تم إلقاء القبض على الشخصين المشتبه فيهما في الجريمة.

وتعود وقائع القضية في حسب ما كشفت عنه المجموعة التقليدية الدرك الوطني بتيبازة اليوم الجمعة، إلى ورود مكالمة هاتفية عبر الرقم الأخضر للدرك الوطني 1055، مفادها العثور على أجزاء جثة متفحمة بمكانين مختلفين ببلدية سيدي غيلاس، وبعد القيام المعاينات ورفع البصمات واستغلالها من طرف أفراد الشرطة التقنية بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيبازة، تم تحديد هوية الضحية البالغ من العمر 38 سنة والذي ينحدر من إحدى الولايات الشرقية للوطن.

ومواصلة للتحقيق ومن خلال تكثيف التحريات ونتائج الأدلة العلمية والتقنية، تم تحديد هُوية المشتبه فيهما في الجريمة ورصدهما وتوقيفهما ويتعلق الأمر برجل في الأربعين من العمر وفتاة في العشرين من عمرها، هذان الأخيران بعد مواجهتهما بالأدلة اعترفا بالجرم المنسوب إليهما.

مكن التحقيق من استرجاع سيارة الضحية التي استعملت في نقل وحرق الجثة، كما تم حجز سيارة أخرى، هواتف نقالة وصك بنكي ملك للضحية بقيمة 625 مليون سنتيم قام المشتبه فيه الأول بتزوير إمضاء الضحية من أجل سحبه.

وقد تم تكوين ملف قضائي ضد المشتبه فيهما يتضمن جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد واستعمال التعذيب وأعمال وحشية (التقطيع والحرق والتنكيل بالجثة)، وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة.