لاعبو المولودية لكرة السلة: نعاني من الجوع...

قاطع لاعبو ولاعبات مولودية الجزائر لكرة السلة رجال وسيدات مبارايتهم، اليوم الجمعة ،بسبب عدم تلقيهم لرواتبهم لمدة ثمانية أشهر.

وقال مدرب الفريق رجال سفيان بولحية في تصريحات للقناة الاذاعية الثالثة اليوم: الأمر لم يعد يطاق واللاعبون لم يعودوا يتحملوا الوضعية التي يتواجدون فيها بسبب عدم قدرتهم على توفير ما تأكله عائلاتهم.

فيما قالت إحدى اللاعبات إن كل الرياضيين لايجدون مايأكلونه، ولقمة العيش لم تعد موجودة، وناشدت اللاعبة شركة سوناطراك بضرورة إيجاد حل لهذه الوضعية.

وتزامنت المقاطعة مع إعلان شركة سوناطراك أمس ، ممول النادي الهاوي لمولودية الجزائر عن إبرام صفقة تمويل للفاف بقيمة اربعين مليار سنتيم سنويا.

وتوج فرع كرة السلة سيدات الموسم الماضي بلقبي البطولة والكأس.