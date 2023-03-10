الجلفة: متوسطة تطلق مجلة مدرسية إلكترونية

أطلقت متوسطة الفجر بالجلفة مطلع شهر مارس الجاري، العدد الثالث من مجلتها المدرسية "الفجر" التي تصدر عن لجنة النشاطات الثقافية و الرياضية .





المجلة التي أطلقتها المتوسطة الموجودة بحد الصحاري بولاية الجلفة تُعد فريدة من نوعها على المستوى الوطني، كونها تصدر بصيغة إلكترونية كل شهر في سابقة من نوعها تحت إشراف فريق عمل من أساتذة و تلاميذ المتوسطة يقودهم الأستاذ الطيب دباب مدير المجلة.



وفي ذات السياق ، تضم مجلة الفجر المدرسية عدة أركان ، منها الركن الإخباري الذي يتطرق لمختلف الأنشطة التي يتم تنظيمها على مستوى المؤسسة، بالإضافة إلى ركن رياضي، و آخر ثقافي و ديني، مع تخصيص حيز لإجراء حوار مع أعمدة المؤسسة من أساتذة و إداريين ، و حيز لمواضيع تُساير مختلف الملفات الراهنة كمناسبة يوم الشهيد التي أخدت التي تزامنت مع عدد فيفري و أحداث زلزال سوريا و تركيا.

كما تضمن العدد الثالث من مجلة الفجر تخصيص ركن لأولياء التلاميذ في إطار بعث علاقة المؤسسة بمختلف الشركاء و توطيد جسور التواصل معهم من أجل خلق جو تربوي بامتياز.

وأوضح مدير المجلة الأستاذ الطيب دباب، أن الهدف من إطلاق المجلة هو توجيه التلاميذ للاستغلال الجيد لوسائل التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي و محاربة الآفات الاجتماعية ، و هو ما تجلى حسبه من خلال التطرق لهذه الملفات في العدد الثالث .

وأشار المتحدث ذاته ، أن الأعداد القادمة ستحمل عديد المفاجآت في ظل التفاعل الكبير مع الأعداد السابقة من مختلف منتسبي قطاع التربية، و الإشادة الكبيرة بهذا العمل التربوي المميز.