بن زيمة يحرج ديشان مجددا

عادت قضية إبعاد الدولي الفرنسي، كريم بن زيمة نجم نادي ريال مدريد الإسباني من منتخب الديكة خلال نهائيات كأس العالم بقطر إلى الواجهة مجددا.

وردّ " الحكومة"، على التصريحات الأخيرة للمدرب ديشان التي تحدث فيها عن أسباب استبعاده من المونديال.

ونشر بن زيمة عبر صفحته الرسمية على الإنستغرام، ما قاله ديشان حول غياب لاعبه، وأرفق منشوره بعبارة "يا لها من جرأة " وبجانبها تعبير المهرّج.

يذكر أن تشكيلة ريال مدريد التي تتأهب لخوض مواجهة فريق إسبانيول في الدوري الإسباني خلت من المهاجم بن زيمة، حيث لم يتدرب بن مع زملائه هذا الأسبوع بسبب مشكلة في الكاحل وفق ما أفادت تقارير إسبانية.