أشرف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق الأول السعيد شنقريحة، اليوم السبت، على التنصيب الرسمي للعقيد محرز جريبي مديرا مركزيا لأمن الجيش بالنيابة.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، أنه "باسم السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق الأول السعيد شنقريحة يشرف على التنصيب الرسمي للعقيد محرز جريبي مديرا مركزيا لأمن الجيش بالنيابة".

وقال الفريق أول شنقريحة: "باسم رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، ووفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في الـ2 مارس 2023، أنصب رسميا العقيد محرز جريبي مديرا مركزيا لأمن الجيش بالنيابة، خلفا للعميد عبد العزيز نويوات شويطر".

وأضاف: "وعليه، آمركم بالعمل تحت سلطته وطاعة أوامره وتنفيذ تعليماته بما يمليه صالح الخدمة، تجسيدا للقواعد والنظم العسكرية السارية وقوانين الجمهورية، ووفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار وتخليدا لقيم ثورتنا المجيدة".

وأشار البيان إلى أن هذه المناسبة "كانت سانحة للفريق أول، أسدى خلالها لإطارات هذه المديرية، جملة من التعليمات والتوجيهات، بغية بذل المزيد من الجهود المتفانية خدمة للوطن والالتزام الكامل والوافي بالقيام بالمهام المنوطة".

وعقب ذلك، ضيف ذات المصدر، أشرف الفريق أول على مراسم التصديق على محضر تسليم واستلام المهام.