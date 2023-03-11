ريال مدريد يصدّر بيانا بخصوص إتهامات برشلونة

نشر اليوم السبت،نادي ريال مدريد الإسباني، بيانا وذلك على خلفية الإتهامات الموجهة خلال الساعات الماضية لنادي برشلونة.

وجاء عبر الموقع الرسمي لـ " الملكي"، " نظرًا لخطورة الاتهامات التي وجهها مكتب المدعي العام في برشلونة ضد نادي برشلونة واثنين من رؤسائه للاشتباه في الفساد ، وعلاقاتهم مع نائب الرئيس السابق للجنة الفنية للحكام ، خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا ".

وأضاف المصدر ذاته: " طلب الرئيس على جناح السرعة، عقد إجتماع على الساعة 12:00 ظهرًا ، من أجل اتخاذ قرار بشأن الإجراءات التي يراها ريال مدريد مناسبة في هذا الشأن". يذكر القضاء الإسباني، إتهم نادي برشلونة ورئيسين سابقين له والمسؤول التحكيمي السابق خوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا بـ"الفساد"، "إساءة الأمانة" و"تزوير سجلات تجارية" في قضية الدفعات المالية المشبوهة من النادي الكاتالوني لنيغريرا، بحسب ما أعلنت محكمة في برشلونة الجمعة.

وتستهدف ملاحقات النيابة العامة في برشلونة، النادي بصفته المعنوية بالإضافة إلى رئيسيه السابقين جوزيب بارتوميو وساندرو روسيل.