سبقاق: ملعب نيسلون مانديلا ليس مغلقا

قال اليوم السبت، وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق أن ملعب نيلسون مانديلا ببراقي ليس مغلقا.

وأضاف المتحدث ذاته في تصريحات اليوم على هامش ملتقى الطب الرياضي الذي نظم بفندق الأوراسي: " نحن بصدد تحضير وإعادة تأهيل الملعب، لقد احتضن خلال منافسة بطولة أمم إفريقيا للمحليين عشر مباريات في ظرف ثلاث أسابيع والأرضية تحتاج لإعادة التأهيل".

وأردف: " رئيس الجمهورية صرّح عند افتتاح هذا الملعب بأن سيكون مخصصا للشباب والرياضين الجزائريين".

و واصل سبقاق كلامه:" كل الفئات الشبانية والأندية المحترفة، قامت مؤخرا بالتحضير على مستوى ملحقة الملعب، لأننا نقوم بتجهيزه حتى يستقبل فيه المنتخب الأول نظيره النيجيري لاحقا". وختم:" بعد هذه الفترة، سيكون تحت تصرف الأندية والمنافسات التي تتطلب أن تلعب على مستوى المنشأة".