أكثر من 4 آلاف تدخل للحماية المدنية خلال يومين

سجلت مصالح الحماية المدنية خلال الفترة الممتدة ما بين 09الى 11 مارس 2023 الجاري 4889 تدخل في مناطق مختلفة من الوطن وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين، هذه التدخلات شملت مختلف مجالات أنشطة الحمايـة المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية الإجلاء الصحي، إخمــاد الحرائق والأجهزة الأمنية.

في سياق حوادث المرور، قامت وحدات الحماية المدنية بـ 285 تدخل على إثر عدة حوادث سجلت عبر عدة ولايات، خلفت هذه الحوادث، وفاة 08 اشخاص و إصابة 365 اخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة، تم إسعاف الضحايا في عين المكان وتحويلهم الى المصالح الاستشفائية، أثقل حصيلة سجلت بولاية المسيلة أدت الى وفاة 02 شخصين و اصابة 10 اخرين بجروح على اثر 02 حادثي مرور .

كما تدخلت وحداتنا من أجل إنقاذ وإسعاف 11 شخص لديهم بداية إختناق جراء إستنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون CO المنبعث من أجهزة التدفئة و سخانات المياه و الحمام داخل منازلهم عبر كل من ولاية قسنطينة بـ 06 اشخاص، الجزائر بـ 01 شخص، سطيف بـ 01 شخص ، مسيلة بـ 01 شخص، عين الدفلى 01 شخص و باتنة 01 شخص تم التكفل بالضحايا في عين المكان ونقلهم الى المراكز الصحية المحلية من قبل إسعافاتنا.

مع تسجيل 02 حالتي وفاة اختناق بغاز احادي الكربون من طرف مصالح الحماية المدنية خلال نفس الفترة ، في كل من ولاية الجزائر يتعلق برجل يبلغ من العمر 90 سنة متوفي جراء استنشاقه لهذا الغاز الخطير، المنبعث من سخان الماء بالمنزل العائلي الكائن بشارع عمر بن عيسى ببلدية بولوغين، تم نقل الضحية الى مستشفى محمد لمين دباغين ولاية باتنة وفاة شاب بلغ من العمر 22 سنة جراء استنشاقه لغاز احادي أكسيد الكربون المنبعث من موقد نار (طابونة) بوسط المدينة ببلدية اولاد عوف، تم تحويل الضحية الى المستشفى المحلي.

الى جانب هذا، تدخلت عناصر الحماية المدنية من أجل إخماد 05 حرائق حضرية و مختلفة بكل من ولايات الجزائر 01 حريق ، بسكرة 01 حريق ، جيجل 02 حريقين و المغير 01 حريق ، أدت هاته الحرائق الى تسجيل بداية اختناق لشخص جراء الدخان بولاية جيجل ، تم التكفل بالضحية في عين المكان و تحويله الى المستشفى المحلي .