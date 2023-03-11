وسيط الجمهورية مجيد عمور في زيارة لولاية غليزان

حل مساء الجمعة السيد مجيد عمور وسيط الجمهورية بولاية غليزان، وهذا لتفقد ومعاينة عدة مشاريع تنموية، وكذا قطاع الاستثمار بمنطقة سيدي خطاب، حيث كان في استقباله والي غليزان،

وقد استهل وسيط الجمهورية زيارته صبيحة اليوم السبت لبلدية أولاد سيدي الميهوب بدائرة جديوية أين أشرف على استلام المجمع المدرسي " قاسم أمين "، و ستة (06) أقسام بدوار القرايش لفائدة أزيد من 700 عائلة، حيث سيتم تحويل أكثر من 100 تلميذ من أبناء المنطقة مباشرة بعد نهاية الفصل الدراسي الثاني، وهذا إطار تحسين ظروف التمدرس، والتخفيف من عناء التنقل إلى مدارس أخرى .

إلى جانب تجديد وتوسيع شبكة المياه الصالحة للشرب بدوار السبايعية.أما بمنطقة مول القنة التابعة لبلدية القطار دائرة مازونة أشرف السيد مجيد عمور على وضع حيز الخدمة لمشروع الربط بالغاز الطبيعي لفائدة 110 سكن لأكثر من 600 نسمة ،وأصغى بالمقابل لانشغالات المواطنين في كل نقاط الزيارة مع تسجيلها للدراسة والتكفل وفق الإمكانات المالية.

بالموازاة وقف ضيف غليزان، والوفد المرافق له على أشغال مشروع التهيئة بالمنطقة الصناعية بسيدي خطاب، حيث الأشغال جارية من قبل مديرية الأشغال العمومية، مستمعا إلى عرض مفصل حول وضعية الاستثمار بالولاية، على غرار تطهير العقار الصناعي، ورفع العراقيل، ومرافقة المستثمرين. كما تفقد بالمناسبة شركة صناعة أنابيب الصلب غير القابلة للصدأ، والذي استفاد مؤخرا صاحبها من رخصة استغلال استثنائية، واستمع إلى عرض مفصل حول الشركة، وطاف بمختلف وحدات الإنتاج.