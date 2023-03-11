أدرار: اقتراح انشاء ملحقة لكلية الطب في جامعة تلمسان

تقوم لجنة وطنية مشتركة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة بمعاينة الهياكل البيداغوجية ومرافق الصحة لاقتراح إنشاء ملحقة الطب بأدرار

وقد استقبل السيد رئيس جامعة أحمد درايعية البروفيسور بن عمر محمد الأمين هاته الجنة المختلطة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة الممثلة في ا.د قاسم وردية رئيسة اللجنة. ا.د غرناوط مرزاق رئيس الندوة الوطنية لكليات الطب والصيدلة. ا .د شباطي عمر مدير فرعي بوزارة التعليم العالي من جهة و د. شرشالي بوعلام مدير مركزي بوزارة الصحة من جهة أخرى وهذا لمعاينة الهياكل البيداغوجية والامكانيات البشرية من أجل فتح ملحقة للطب بجامعة ادرار ، وستكون هذه الملحقة عند انطلاقتها تابعة لكلية الطب بجامعة تلمسان وهي ثمرة من ضمن نتائج اتفاقية التعاون والشراكة بين الجامعتين.

ولدى استقبالهم من طرف والي الولاية " العربي بهلول" وبعد امضائه لمحضر المعاينة ثمن هذه الشراكة الهامة وأكد على التزامه بمساعدة ومرافقة إنشاء ملحقة الطب بجامعة ادرار والتي تعد مطلبا هاما سينعكس على مستقبل الجامعة وتوجهات الطلبة، كما سيصب ذلك أيضاً في الاستجابة لانشغالات السكان فيما يتعلق بالتكفل الصحي وتغطية العجز المسجل خاصة وان الدولة تسعى الى ترقية التكفل الصحي من خلال معادلة انجاز الهياكل القاعدية الصحية وتوفير الكادر البشري المؤهل