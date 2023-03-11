تيبازة: هذه هي قرارات الوالي بشأن أزمة السوق المغطى بحجوط

فصل والي تيبازة، اليوم، في الأزمة التي عاشها السوق المغطى لبلدية حجوط بذات الولاية هذه الأيام، والتي كانت وراء غلق مجموعة من التجار لمحلاتهم رفضا منهم للزيادات التي أقرتها البلدية في أسعار الكراء.

الوالي وخلال زيارة تفقدية لوضعية السوق البلدي المغطى بحجوط، اليوم السبت، اتخذ عدة قرارات بشأن السوق المغطى وسط المدينة بعد الاستماع إلى انشغالات المواطنين والتجار، بحضور رئيس دائرة حجوط ورئيس المجلس الشعبي البلدي لحجوط ومراد.

وفي السياق، قرر الوالي تخفيض بنسبة 50 بالمائة من ثمن الإيجار و إعادة كراء الطاولات غير المستغلة داخل السوق،وكذا توجيه إعذارات لأصحاب المحلات غير المستغلة داخل السوق من أجل بعث نشاطهم.

كما تقرر غلق الشوارع المقابلة للسوق المغطى على السيارت بغرض تمكين أكبر عدد من أصحاب الطاولات من عرض سلعهم خلال شهر رمضان الفضيل.

الإشارة، فإن السوق المغطى وسط مدينة حجوط يعتبر من أهم أماكن التسوق بالولاية، ويقصده المواطنون من مختلف البلديات، غير أنه عاش مؤخرا على وقع المشاكل نتيجة حالة من الشد والجذب بين التجار والسلطات المحلية بسبب قرار هذه الأخيرة مراجعة أسعار كراء المحلات والطاولات بهذا السوق.