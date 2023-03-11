سيدي بلعباس: عملية توليد ناجحة داخل سيارة إسعاف

أشرف أعوان وحدة تلموني التابعة لمديرية الحماية المدنية بسيدي بلعباس في الدقائق الأول من صبيحة اليوم السبت على عملية توليد ناجحة لسيدة بداخل سيارة الإسعاف كان المخاض قد داهمها في حدود الساعة منتصف الليل و48 دقيقة بإقليم بلدية تلموني 8 كم شرقي عاصمة الولاية سيدي بلعباس، وذلك بعد أن تبين حلول موعد وضعها لمولودها قبل حلولها بمقر المستشفى المختص الكائن بشارع "عبان رمضان" بعاصمة الولاية الذي كانت في طريقها إليه.

وقال بيان صادر عن المديرية الولائية للحماية المدنية بان أعضاء فرقة الإسعاف نجحوا في الإشراف على عملية ولادة طفل من جنس ذكر وهو في صحة جيدة، قبل أن يتم إيصال السيدة إلى المستشفى لاستكمال باقي الإجراءات الطبية.