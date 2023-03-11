الرئاسة تعزي..

تقدم المدير العام للاتصال برئاسة الجمهورية وكل إطاراتها، إلى ذوي والأسرة الإعلامية بأحر التعازي وأصدق المواساة إثر وفاة الكاتب الصحفي أعمر واعلي، والصحفي في قسم الرياضة، بجريدة المجاهد، عبد الحميد غربي.

وجاء في بيان الرئاسة، "بقلب مؤمن بقضاء الله وقدره تلقى المدير العام للاتصال برئاسة الجمهورية، وإطارات المديرية نبأ وفاة المغفور له بإذن الله، الكاتب الصحفي أعمر واعلي، و"إثر هذا المصاب، تتقدم المديرية وكل إطاراتها إلى ذويه وأسرته الإعلامية بأحر التعازي وأصدق المواساة سائلا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته".

كما "يتقدم المدير العام للاتصال، برئاسة الجمهورية وإطارات المديرية، إلى أسرة الفقيد المغفور له بإذن الله، الصحفي في قسم الرياضة، بجريدة المجاهد، عبد الحميد غربي، وإلى الأسرة الإعلامية بأصدق التعازي وعميق المواساة، سائلا المولى عزّ وجلّ، أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح الجنان".