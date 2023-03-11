المدية: اللجنة الولائية تستقبل طعون المواطنين حول السكن الاجتماعي

شرعت اليوم وبأمر من والي ولاية المدية اللجنة المكلفة باستقبال الطعون على مستوى القاعة المتعددة الرياضات بالبرواقية و هذا بعد الكشف عن قائمة المقترحين للاستفادة من 890 وحدة سكنية مؤخرا، وهذا حضور ومرافقة مديري الهيئة التنفيذية لتنظيم العملية وسيرها في احسن الظروف.

وقد بلغ عدد الملفات الخاصة بطلب الاستفادة من السكن الاجتماعي التي تمت دراستها من طرف لجنة الدائرة 24 ألف طلب، وهو رقم لا يتوافق مع الحصة الموزعة التي تبقى محدودة، مما يستوجب على السلطات الولائية مستقبلا دعم البرواقية بحصص اضافية التحفيف من ازمة السكن.