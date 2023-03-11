شبيبة القبائل أمام حتمية الفوز لا غير

يلاقي سهرة اليوم السبت، بداية من الساعة الثامنة بملعب الخامس جويلية، نادي شبيبة القبائل ضيفه فيتا كلوب الكونغولي وذلك في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا.

ويسعى الكناري لتدارك تعثّره في مباراة الذهاب بهدف دون رّد، من خلال الفوز على الضيوف والتقدم أكثر في الترتيب، حيث يحتل أبناء جرجرة المركز الثالث بأربع نقاط، خلف كل من المتصدّر الوداد المغربي وبيترو أتليتيكو الأنغولي.

وعن المواجهة التي تعد حاسمة لـ " الجياسكا"، قال المدرب ميلود حمدي:" صحيح هناك العديد من الغيابات فيي التعداد، كسوياد وذلك يعد ضربة موجعة لنا كونه قائد النادي، لكن على من سينوب عنه إثبات مستواه".

وأضاف: " كما قلت رغم الغيابات، سنعتمد على عناصر بديلة لتقديم أفضل ما لدينا والسعي لتحقيق الإنتصار أمام جمهورنا".

وواصل حمدي الذي يتعرض لإنتقادات خلال الآونة الأخيرة من قبل عشاق الفريق بسبب وضعيته في منافسة المحترف الأول: "عملنا بجهد على أن نكون أكثر فعالية في الهجوم من أجل تفادي تضييع الأهداف مثلما حدث لنا في المباريات السابقة".

وختم:" أبدا، لا نشعر بالضغط سنرمي بكل ثقلنا،لأجل الفوز والظفر بالنقاط الثلاث".

يذكر أن شبيبة القبائل الذي أصبحت أغلب أسهمه ملك لشركة الإتصالات موبيليس، ينافس على البقاء في البطولة حيث يحتل المركز ما قبل الأخير برصيد 14 نقطة.