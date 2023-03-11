إيفاد بعثة استعلامية إلى ولاية بجاية

تقوم بعثة استعلاميه مؤقتة عن مجلس الأمة، في الفترة من 12 إلى 15 مارس الجاري، بزيارة ميدانية إلى ولاية بجاية، للاطلاع على واقع قطاعات الصحة، العمل والتضامن الوطني.

وأوضح بيان للمجلس أنه "بتكليف من رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، وعملا بأحكام المادة 137 (الفقرة 2) من الدستور والمادتين 50 و51 من النظام الداخلي لمجلس الأمة، تقوم بعثة استعلامية مؤقتة عن لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني لمجلس الأمة، بزيارة ميدانية إلى ولاية بجاية، قصد الاطلاع على واقع قطاعات الصحة، العمل، التضامن الوطني في الفترة الممتدة من 12 إلى 15 مارس 2023".

ويتشكل وفد البعثة الاستعلامية من أعضاء مجلس الأمة، البروفيسور حبيب دواقي، رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني، رئيس الوفد، فريد بسايح، نائب رئيس اللجنة، محمد عمرون، مقرر اللجنة، محمد خويلدي، عضو باللجنة، مقران رزقي، عضو باللجنة، ميلود ضربان، عضو باللجنة، محمد بوكرو، عضو باللجنة ورابح منعوم، عضو باللجنة.