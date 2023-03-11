تونس تعلن عن قرب إرسال أول سفير إلى دمشق منذ 2012

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد ان تونس سيكون لها قريبا سفير في العاصمة السورية دمشق، ما يعني عودة كاملة للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بعد انقطاع منذ عام 2012.

وقال سعيد خلال لقائه وزير الشؤون الخارجية التونسي نبيل عمار في قصر قرطاج، ''سيكون لنا سفير معتمد لدى الدولة السورية ولا نقبل أن تقسم سوريا إلى أشلاء ".

وأكد سعيد خلال حديثه عن مسألة التمثيل الدبلوماسي لتونس في سوريا، "ليس هناك ما يبرر ألاّ يكون لتونس سفيرا في دمشق بالجمهورية العربية السور ية وسفيرا لسوريا في تونس.

وأضاف ''مسألة النظام في سوريا تهم السوريين وحدهم، ونحن نتعامل مع الدولة السورية أما اختيارات الشعب فلا دخل لنا فيها إطلاقا."