برج بوعريريج: مسابقة مساعد التمريض وجراح أسنان وعون رعاية الأطفال

يشارك صبيحة اليوم أكثر من أربعة آلاف مترشح ومترشحة لاجتياز مسابقة مساعدي التمريض على مستوى كليات جامعة الشيخ البشير الابراهيمي ببرج بوعريريج حسب أحمد جمعي مدير الصحة ببرج بوعريريج الذي أكد تسخير كل الامكانيات البشرية لإنجاح العملية، وكون الاختبارات تحري بشكل عادي بالمدرجات و الأقسام المخصصة لهم لإجراء المسابقة ،و سيتنافس المشاركون على 120 منصب بيداغوجي للصحة العمومية منها 80 منصبا في علاج المرضى و 20 منصبا في رعاية المواليد و 20 منصبا لمساعدي جراحي الأسنان، و سيكون التصحيح على مستوى مدرسة شبه طبي بعين الحمام ولاية تيزي وزو، على غرار خمس ولايات ، فيما سيزاول الطلبة المتفوقون دراستهم على مستوى الملحقات التابعة للمستشفيات وعن المواضيع المدرجة ضمن المسابقة على غرار مواد العلوم الطبيعية والرياضيات واللغتين الفرنسية والانجليزية اجمع جل الطلبة انها كانت في متناولهم.