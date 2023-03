Le président de la République s'entretient avec son homologue ougandais

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'est entretenu samedi à Alger avec le président de la République de l'Ouganda, Yoweri Museveni, qui effectue une visite d'Etat en Algérie jusqu'à mardi.

L'entretien s'est déroulé au salon d'honneur présidentiel de l'aéroport international Houari-Boumediene, en présence de hauts responsables des deux pays.

Auparavant, Museveni avait été accueilli, à son arrivée par le président Tebboune, accompagné des présidents du Conseil de la nation, Salah Goudjil et de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Boughali, du Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, du Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire, le Général d'Armée Saïd Chanegriha, et de membres du gouvernement.

Les Présidents Tebboune et Museveni avaient écouté les hymnes nationaux des deux pays avant de passer en revue des détachements des différentes forces de l'Armée nationale populaire qui leur ont rendu les honneurs, au moment où des coups de canon retentissaient en l'honneur de l'invité.

Les deux Présidents avaient également salué les délégations des deux pays, ainsi que des représentants du corps diplomatique accrédité en Algérie.