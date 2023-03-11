رمضان: الهلال الأحمر يوزع 50 ألف قفة في الـ20 يوما الأولى

كشفت، اليوم، رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، ابتسام حملاوي، أن اللجنة المديرة لتحضير شهر رمضان قامت برصد الميزانية المخصصة للشهر الفضيل برمجت 50 ألف قفة بوزن 22 كلغ للقفة موجهة للعائلات المعوزة وهي مخصصة لـ 20 يوما الأولى من رمضان على أن تتم برمجة عمليات أخرى بعدها، مشيرة إلى أن قوائم المستفيدين ضبطت على مستوى الولايات.

وأكدت حملاوي خلال إشرافها اليوم على انطلاق الأيام الجراحية في طب العيون بمستشفى سيدي غيلاس بتيبازة أن الهلال الأحمر الجزائري قام برصد الميزانية الخاصة بشهر رمضان على أن يتم توزيع 50 ألف قفة بوزن 22 كلغ للقفة مخصصة للعشرين روما الأولى نو الشهر الفضيل.

كما أشارت حملاوي خلال إشرافها رفقة رئيسة جمعية المستقبل السويسرية زهرة إيقر بلمختار على انطلاق الأيام الجراحية في طب العيون بمستشفى سيدي غيلاس، أن الهلال الأحمر نسق مع رئيسة الجمعية وهي من أصول جزائرية تنحدر من عائلة ثورية بهدف ضمان الدعم اللوجيستيكي وتسهيل دخول التجهيزات الطبية بالتنسيق مع وزارتي الصحة والصناعة الصيدلانية، بالنظر إلى حساسية التجهيزات ودقتها.

ومس هذا التنسيق العمليات التي ستجرى بمستشفى سيدي غيلاس لأكثر من 150 مريض في طب العيون أو تلك التي سبق ونظمت نهاية فيفري الماضي بعين الملح بولاية المسيلة في أمراض النساء.

وأشارت رئيس الهلال الأحمر الجزائري أو هذا الأيام الطبية ستعرف طيلة ستة أيام إجراء أزيد من 150 عملية جراحية موجهة للفئات المعوزة من طرف 20 طبيبا مختصا تحت إشراف أربعة أساتذة جراحين سويسريين.