سحب المخطوط الفقهي الجزائري من المزاد العلني بفرنسا

قرر محافظ البيع سحب المخطوط الفقهي من المزاد العلني المقرر، اليوم 11مارس، بمدينة "فان" الفرنسية، بعد الجدل المثار فور الإعلان عن بيع مخطوط مسروق كغنيمة من إحدى غزوات جيش الاحتلال الفرنسي للجزائر سنة 1842 بمنطقة الونشريس بالقرب من تيسمسليت على قبيلة موالية للأمير عبد القادر، حسب ما علمته "الخبر" من الصحفي محمد زاوي.

كشف الزاوي في اتصال مع" الخبر" بأن "الفضل في سحب المخطوط من عملية البيع يعود بالدرجة الأولى للصحفي السابق والمهتم بالتاريخ فوضيل أورابح الذي كان أول من وضع الخبر على صفحته لإثارة انتباه السلطات الجزائرية حول التدخل لحماية تراث الجزائريين وخاصة المخطوطات القديمة المنهوبة في فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر".

أوضح الزاوي في نفس السياق "اتصلت بمحافظ البيع من أجل طلب الترخيص لتصوير عملية البيع بالمزاد، ورفض الفكرة قبل أن يوافق بعد إلحاحي، عاود الاتصال فيما بعد لإخباري بأنه قرر سحب المخطوط من البيع بعد الشتائم والتهديدات التي طالت الخبيرة المكلفة بتقديم المخطوط بحكم تواجد رقم هاتفها على صفحة الموقع- أنترأونشير- وأكد لي بأنها ليست نسخة أصلية، أخبرته بأن التاريخ بين البلدين صعب ولم تحل جميع المشاكل وهذا المخطوط ارتبط بعملية غزو فرنسي وتمت سرقته". أسر محافظ البيع لمحمد الزاوي بأنه "لا يمارس السياسة فلو طلبت مني مؤسسة رسمية فرنسية أو جزائرية سحبه لفعلت ذلك".

للتذكير فإن المخطوط الفقهي يعود لصاحبه الهادي أبو سرور ابن عبد الرحمان العبادي الشافعي من القاهرة تم إنجازه في شوال 1020 الموافق لشهر أوت 1620 وتم نسخه في 6 نوفمبر 1659 من طرف محمد ابن محمد ابن قاسيم ابن عيسى ابن محمد الغبريني الهادي. تضمن الإعلان المنشور في موقع أنترأونشير معطيات "نص قصير مكتوب باللغة الفرنسية تفيد بأن المخطوط استولت عليه جيوش الاحتلال الفرنسي بقيادة الجنرال تيوديل شانغارنيي في غزوة ضد قبيلة ترعى أغنامها في المنطقة وهي من أتباع الأمير عبد القادر عدو الفرنسيين في شهر جوان 1842 وتم أخذه لفرنسا سنة 1842 من طرف الملازم بلانري ضابط في جيش إفريقيا، قبل إهداءه في 29 أوت 1842 بباريس".

بعد سحب المخطوط من البيع بالمزاد العلني يمكن للسلطات الجزائرية عبر مؤسساتها الرسمية شراء المخطوط الفقهي لأنه جزء من الذاكرة الوطنية خاصة أن الثمن الافتتاحي للبيع يتراوح مابين 300 و400 أورو.