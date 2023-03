Orientations et directives pour le secteur de l'Education

Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belaabed a présidé une conférence nationale consacrée au suivi des opérations liées à la gestion des ressources financières, matérielles et humaines, des équipements, des structures et des différentes opérations de soutien scolaire qui constituent les grands axes de la rentrée scolaire 2023-2024, indique, samedi, un communiqué du ministère.

La rencontre qui s'est déroulée par visioconférence en présence de cadres de l'administration centrale et des directeurs de l'éducation, a été consacrée à l'état de mise en œuvre par les directeurs de l'éducation des opérations liées à la gestion des ressources financières, matérielles et humaines, aux structures, aux équipements et des opérations de soutien scolaire et autres, précise la même source.

Le ministre a salué "les efforts déployés par tout un chacun" notamment le versement du salaire du mois de mars par la mise en application des augmentations décidées par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Belaabed a réaffirmé "l'importance de travailler avec la même détermination pour exécuter les opérations liées à la prise en charge des arriérés financiers de l'exercice 2022, ainsi que ceux issus de l'augmentation du point indiciaire pour les mois de janvier et février derniers".

Il a été question également de la mise en œuvre des mesures relatives à la régulation de la situation des logements de fonction en s'assurant de l'exactitude des informations saisies sur la plateforme numérique du ministère en vue de procéder à l'organisation du parc de logements et la gestion numérique des différentes opérations.

Le ministre a insisté, en outre, sur le suivi de la mise en œuvre du programme d'équipement inscrit au programme sectoriel décentralisé et l'inspection sur terrain des chantiers de construction notamment en ce qui concerne les structures scolaires programmées pour la rentrée scolaire 2023-2024, avec la mise en place d'un plan détaillé des différentes opérations de gestion des ressources humaines.

Parmi les instructions données par le ministre de l'Education nationale lors de la rencontre, figure l'impératif de veiller à ce que les mutations des fonctionnaires se déroulent dans les délais fixés, outre la bonne préparation des procédures relatives au versement de la prime scolaire (5.000 Da), l'intensification des visites sur terrain aux établissements de l'éducation et la protection des structures des établissements éducatifs".

Concernant le volet pédagogique, le ministre a mis l'accent sur l'impératif de respecter le calendrier de la fin du deuxième trimestre et de procéder à la correction collective avec les élèves et à la remise des copies d'examen, outre la tenue des conseils de classe, la remise des notes dans les délais fixés, et la poursuite de l'intensification des opérations de sensibilisation pour encourager les élèves talentueux afin de les orienter vers la filière des arts.

Au terme de la conférence, Belaabed a donné des instructions portant sur la préparation de tous les axes qui devront figurer dans le thème de la conférence nationale prévue les 18 et 19 mars 2023.