شبيبة تيارت تحسم القمة وتحافظ على الصدارة

حافظت شبيبة تيارت على صدارة الرابطة الثانية (مجموعة وسط-غرب) بعد الإطاحة بالضيف ترجي مستغانم (3-2)، اليوم السبت، في قمة الجولة الواحدة والعشرون.

من جهته، حقق نجم بن عكنون فوزا مهما في الداربي العاصمي ضد رائد القبة بنتيجة 3-2 جعله يبقى في الوصافة (46 نقطة) بفارق نقطة وحيدة عن الرائد، كما يبقى شباب المشرية يراقب سباق الصعود عن قرب محتلا المركز الثالث (45 نقطة) بعد عودته بفوز ثمين من سعيدة على حساب المولودية المحلية.

النتائج

سريع غليزان - شباب تموشنت 1-6

غالي معسكر - مستقبل وادي سلي 1-0

أولمبي المدية - صفاء خميس مليانة 1-3

شبيبة تيارت - ترجي مستغانم 3-2

جمعية وهران - نصر حسين داي 0-0

مولودية سعيدة - شباب المشرية 1-3

وداد بوفاريك - وداد تلمسان 2-0

رائد القبة - نجم بن عكنون 2-3

الترتيب نقاط لعب

1. شبيبة تيارت 47 21

2. نجم بن عكنون 46 21

3. شباب المشرية 45 21

4. ترجي مستغانم 43 21

5. مستقبل وادي سلي 38 21

6. شباب تموشنت 34 21

7. صفاء خميس مليانة 32 21

8. وداد بوفاريك 29 21

9. جمعية وهران 26 21

10. نصر حسين داي 25 21

11. أولمبي المدية 20 21

--. مولودية سعيدة 20 21

--. غالي معسكر 20 21

14. رائد القبة 18 21

15. وداد تلمسان 17 21

16. سريع غليزان 0 21.