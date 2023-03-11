أولمبي الشلف يحسم داربي الغرب

حسم أولمبي الشلف، اليوم السبت، داربي الغرب ضد مولودية وهران بنتيجة هدفين مقابل هدف في إطار الجولة الـ19 من الرابطة المحترفة الأولى.

وتقدم أصحاب الأرض بهدفين عن طريق سويبع (د36) وفتوحي (د47) قبل أن يقلص نعماني النتيجة لـ"الحمراوة" في الدقيقة 67.

وتسمح هذه النتيجة لـ"الشلفاوة" بالتنفس قليلا والارتقاء إلى المركز السابع مناصفة مع منافس اليوم مولودية وهران وأمل الأربعاء برصيد 25 نقطة.

النتائج:

الجمعة 10 مارس:

أمل الأربعاء - شبيبة الساورة 2-0

مولودية البيض - اتحاد بسكرة 1-1

السبت 11 مارس :

جمعية الشلف - مولودية وهران 2 - 1

الاثنين 13 مارس:

اتحاد الجزائر - هلال شلغوم العيد

مباريات مؤجلة :

شباب بلوزداد - وفاق سطيف

شباب قسنطينة - نادي بارادو

نجم مقرة - مولودية الجزائر

اتحاد خنشلة - شبيبة القبائل

-- الترتيب النقاط لعب

1. شباب بلوزداد 40 16

2. شباب قسنطينة 32 18

3. مولودية الجزائر 30 18

4. وفاق سطيف 29 18

--. شبيبة الساورة 29 19

6. اتحاد الجزائر 26 16

7. مولودية وهران 25 18

--. أمل الأربعاء 25 19

--. جمعية الشلف 25 19

10. اتحاد بسكرة 24 19

--. مولودية البيض 24 19

--. اتحاد خنشلة 24 17

13. نجم مقرة 23 18

14. نادي بارادو 17 17

15. شبيبة القبائل 14 17

16. هلال شلغوم العيد 2 18.