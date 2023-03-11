"الجزائر حققت في ثلاث سنوات خطوات لا يستهان بها"

أكدت مجلة الجيش، أن الجزائر تسعى لتعزيز جبھتھا الداخلية وتقويتھا، وهذا في ظل وعي الشعب بضرورة مشاركته بفعالية في معركة مصيرية للنھوض بالبلاد.

ونوهت المجلة، في افتتاحية عددها الخاص بشهر مارس، بـ"النتائج المحققة على أصعدة عديدة سيما تلك المحرزة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، تحقيقا لمشروع طموح يهدف في نهاية المطاف إلى تنمية مستدامة للبلاد".

وحسب ذات المصدر فإن "الجزائر حققت في ظرف ثلاث سنوات خطوات إيجابية لا يستهان بها، وهي تشق طريقها بخطى ثابتة وأكيدة لتجسيد هذا المشروع الوطني بشكل مرحلي وحسب الأولويات".

كما أفادت مجلة الجيش، أن "بعض الجهات والدوائر المعادية التي تقلقھا سيادتنا" لن تفلح في عرقلة المسيرة المظفرة، مضيفة "على شعبنا فقط أن يؤمن عن قناعة أن جزائر2023 لھا من الطاقات والإمكانيات والمقدرات .. ما يؤھلھا لأن تصبح دولة صاعدة بقوة، ليس فقط في محيطھا الجغرافي، بل وعلى الصعيد الدولي أيضا".