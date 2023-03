L'Algérie a réalisé des avancées significatives

L'Algérie a mobilisé toutes les ressources disponibles pour traduire sa stratégie sur le terrain, enregistrant, au bout de trois années, des avancées significatives qui lui permettent de tracer sa voie à pas sûrs et fermes, en vue de concrétiser ce projet national de manière progressive en tenant compte des priorités, a indiqué ce samedi, la revue El Djeich dans son éditorial du mois de mars.

"Au plan national, notre pays s’attelle à consolider et à renforcer son front interne, au regard de la conscience du peuple de la nécessité de participer efficacement à la bataille décisive du développement du pays, encouragé par les bons résultats obtenus à différents niveaux, notamment économique et social, dans le cadre de la concrétisation d’un projet ambitieux visant, à terme, le développement durable du pays", poursuit la même source.

Certaines parties et cercles hostiles, que notre attachement à préserver notre souveraineté dérange, ne réussiront pas à entraver cette marche triomphale car, comme l'a expliqué Monsieur le Président de la République, notre pays, avec le soutien de notre Armée nationale populaire, poursuivra son chemin «avec une volonté inébranlable, afin que l'Algérie occupe la place qu'elle mérite sur les plans régional et international», a précisé l'éditorial du MDN.