بوريل في زيارة إلى الجزائر

يقوم المفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، بزيارة رسمية إلى الجزائر، اعتبارا من غد الأحد وتستمر لمدة يومين.

ومن المقرر أن يحظى بوريل لدى حلوله بالجزائر، حسب ما جاء في بيان لوزارة الخارجية، اليوم السبت، باستقبال من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن.

وأضاف البيان أن هذه الزيارة تعد هي الأولى من نوعها للمسؤول الأوروبي منذ توليه منصبه في عام 2019، وتأتي عقب أشهر قليلة بعد الزيارة التي قام بها رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في سبتمبر الماضي، وفي سياق تعزيز العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في جميع المجالات.

وأشار البيان إلى أنه من المقرر أن تشهد هذه الزيارة مباحثات حول عدة قضايا دولية وإقليمية في هذه الزيارة، على غرار ملفات الوضع في منطقة الساحل الإفريقي وليبيا والقضية الفلسطينية.