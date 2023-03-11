رئيس الجمهورية يتحادث مع نظيره الأوغندي

تحادث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم السبت بالقاعة الشرفية الرئاسية لمطار هواري بومدين الدولي، مع رئيس جمهورية أوغندا، يوويري موسيفيني الذي يقوم بزيارة دولة إلى الجزائر تدوم إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل.

وجرت المحادثات بحضور كبار المسؤولين من كلا البلدين.

وقبل ذلك، كان الرئيس الأوغندي قد حل بمطار هواري بومدين الدولي وكان في استقباله الرئيس تبون، مرفوقا برئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني، الفريق أول السعيد شنقريحة، وأعضاء من الحكومة.

وقد استمع الرئيسان تبون وموسيفيني إلى النشيدين الوطنيين للبلدين قبل أن يستعرضا تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي التي أدت لهما التحية الشرفية، في الوقت الذي كانت فيه المدفعية تطلق طلقات ترحيبا بضيف الجزائر.

وبعدها، حيا الرئيسان أعضاء وفدي البلدين وممثلين عن السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر.