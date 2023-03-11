رئيس الجمهورية يعزي

بعث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، برسالة تعزية إلى عائلة المجاهد الراحل قزان جيلالي، المدعو "الرائد عفان" الذي وافته المنية اليوم السبت بوهران.

وجاء في رسالة التعزية لرئيس الجمهورية: "تلقيت ببالغ التأثر نبأ وفاة المرحوم المجاهد قزان جيلالي، وهو من أوائل الذين التحقوا بصفوف جيش التحرير الوطني سنة 1955 بالولاية الخامسة التاريخية، ليتقلد مهام قيادية جعلته يحظى بالثقة والتقدير، ويتولى بعد الاستقلال مسؤوليات سامية".

وأمام هذا المصاب الأليم - يضيف رئيس الجمهورية - "أتقدم إليكم وإلى أهله وأقاربه، ورفاقه المجاهدين، بأخلص التعازي وأصدق مشاعر المواساة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة، وأن يلهمكم جميل الصبر والسلوان، ويسكن الفقيد فسيح جناته .. عظم الله أجركم. إنا لله وإنا إليه راجعون".