Josep Borrel en visite à Alger

Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, entamera dimanche une visite de deux jours en Algérie, afin de "consolider le partenariat" entre le pays - gros exportateur de gaz - et les Vingt-Sept, mais aussi d'évoquer la situation au Sahel, selon un communiqué de l'UE.

En visite officielle les 12 et 13 mars, le haut représentant de l'UE pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité rencontrera le président algérien Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre Aïmene Benabderrahmane et le ministre des Affaires étrangères Ramtane Lamamra, précise le communiqué diffusé samedi.

"Cette visite sera l'occasion de discussions approfondies pour consolider et élargir le partenariat entre l'Union européenne et l'Algérie" et d'"explorer des domaines d'intérêt mutuel couverts par l'Accord d'association UE-Algérie, dans le but de relancer ou renforcer davantage le dialogue et la coopération", ajoute-t-il.

Borrell prévoit par ailleurs d'échanger "autour de questions régionales et internationales, y compris notamment la situation au Sahel et les défis communs dans le contexte mondial actuel suite à l'agression russe contre l'Ukraine", conclut-il.