خنشلة: الاستيلاء على 40 رأس ماشية

شهدت ما بين ليلة الجمعة إلى السبت الماضي عدة مناطق بولاية خنشلة عمليات سطو قامت بها عصابة المواشي التي استولت على 40 رأسا من غنم وماعز بوادي بوغقال ببلدية أنسيغة، فيما فشلت محاولتهم مع موال ثان بمنطقة وانغال بالحاجز المائي ببلدية بابار.

العملية الأولى قام بها أفراد مجهولون باقتحامهم زريبة موال بوادي بوغقال ببلدية أنسيغة وتكبيل الموال وزوجته ووضعوا ضمادة على أفواههما ، وقاموا بشحن 40 رأسا تعتبر رأس مال الموال التي بها كان يستعد لتزويج ابنه، ويقتات من بيع رأس منها وفروا إلى وجهة مجهولة، حيث وجدهما مواطنون في الصباح الموالي من العملية مكبلين ومكممي الفم، ليتم الاتصال بمصالح الدرك التي فتحت تحقيقا في الحادثة، والبحث عن أفراد العصابة

أما بالحاجز المائي بمنطقة 'وانغال' ببلدية بابار هجم خمسة أشخاص اثنان ينحدران من بلدية بابار وثلاثة من ولاية تبسة بعملية سطو على موال ، لكنهم لم يفلحوا بعد أن تنبه الموال الذي اتصل بالدرك الوطني ومواطنين تم على إثر هذه العملية توقيف أربعة أشخاص ، فيما لاذ صاحب الشاحنة بالفرار، ليتم تحويل المشتبه فيهم إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك قصد التحقيق معهم في انتظار تقديمهم أمام نيابة محكمة ششار هذا الأحد.