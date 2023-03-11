عطال يصاب مجددا

لا زالت لعنة الإصابات تلاحق الدولي الجزائري، يوسف عطال، بعدما تأكد غيابه عن مواجه ناديه نيس ونظيره نانت في الدوري الفرنسي غدا الأحد.

وكان عطال قد عاد من الإصابة خلال مقابلة نادي شريف في دوري المؤتمرات الأوربي، الخميس الماضي، ودخل بديلا في الدقيقة التاسعة السبعين.

وفي الوقت الذي كان ينتظر أنصار نادي نيس عودة اللاعب السابق لنادي بارادو، تأكد اليوم السبت معاناة الدولي الجزائري من إصابة جديدة على مستوى الفخذ.

ولم يكشف النادي الفرنسي فترة غياب عطال عن الميادين، مضيفا أن ذلك سيتحدد بعد إجراء الفحوصات اللازمة.

ومن المنتظر أن تبعد الإصابة الجديدة عطال عن تربص المنتخب الوطني الذي تتخلله مقابلتين ضد النيجر بالجزائر وتونس يومي 23 و27 مارس الحالي.