أنصار شبيبة تيارت يحطمون الرقم القياسي

حطم أنصار شبيبة تيارت كل الأرقام القياسية من حيث الحضور في مباريات بطولة القسم الثاني للهواة لهذا الموسم، فقد فاق عددهم في مباراة اليوم التي إستقبل فيها فريقهم المتصدر لمجموعة وسط غرب، منافسه ترجي مستغانم 25 ألف مناصر، وفاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، محتفظا بذلك بالريادة.

وتوحدت ألوان "الحباش" في مدرجات المركب الرياضي قايد أحمد باللون الأزرق تلبية لنداء أطلقه الأنصار عبر منصات التواصل الاجتماعي، فارتدت مدينة تيارت بالكامل هذا اللون منذ الصباح، بتوافد الأنصار القادمين من كل بلديات الولاية على الملعب فرادى وجماعات منذ الساعة الحادية عشرة أي قبل ثلاث ساعات عن بداية المواجهة، وامتلأت المدرجات في حدود الواحدة زوالا، وعرفت عملية الدخول تنظيما محكما، وخصصت إدارة المركب الرياضي مدرجات المنعرج الجنوبي لأنصار الفريق الضيف، غير أن النقطة السوداء هي إقدام عدد من أنصار ترجي مستغانم على تهشيم المقاعد المصنوعة من اللدائن ورشق أنصار الشبيبة بأجزاء المقاعد والحجارة مباشرة بعد تلقي شباك فريقهم الهدف الثالث، ولم تسجل أي ردة فعل سلبية من "الحباش" الذين استضاف بعضهم أنصار الترجي قبل التحاقهم بالملعب، بل أنهم صنعوا أجواء رائعة طيلة المقابلة.